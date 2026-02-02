ハンドボール男子のアジア選手権で全日程を終えた日本代表（彗星JAPAN）が1月31日、開催地・クウェートから帰国した。結果は4位で、世界選手権の切符は獲得したが、準決勝でバーレーン、3位決定戦では地元・クウェートと中東勢に連敗。表彰台を逃がし、悔しさをにじませた大会となった。9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技、461種目が実施32年ぶりの日本開催大会優秀選手賞を獲得した市原宗弥（