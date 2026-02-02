高市早苗 総理「円安でもっと助かっているのが、外為特会の運用。いまホクホク状態です」円相場をめぐり、高市総理はこう発言した後、SNSで「『為替変動にも強い経済構造を作りたい』との趣旨で申し上げました」と釈明しました。ただ、週明けの市場では、この発言が円安を容認しているとの見方から円が売られ、一時1ドル＝155円50銭台まで値下がりしました。