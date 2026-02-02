象牙を違法に販売したとして、買取販売会社の代表の男ら3人が逮捕されました。逮捕されたのは、長野県の「チャオジャパン」代表・竹前直人容疑者（47）ら3人で、去年2月から4月にかけて、国に登録せずにアフリカゾウの象牙3本をインターネットオークションで販売した疑いなどがもたれています。警視庁によりますと、竹前容疑者は遺品整理などで回収した象牙を販売し、およそ108万円を得ていたとみられています。調べに対し、3人は