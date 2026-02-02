尾崎官房副長官は2日、地球深部探査船「ちきゅう」が南鳥島沖の深海底からレアアースを含んだ泥の回収に成功したと明らかにしました。尾崎官房副長官「地球深部探査船『ちきゅう』がレアアース泥の回収に成功したということは承知をいたしております。約6000メートルもの深海より泥を引き上げることに成功したということ、これはもう大変嬉しいことだと、そういうふうに思っております」地球深部探査船「ちきゅう」による試掘は、