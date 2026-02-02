声優・俳優の津田健次郎（54）が、1日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。下積み時代の苦労や意外な私生活について明かした。【写真】衝撃の丸刈り！凛々しい顔公開された中1の津田健次郎津田は、声優だけではなく、俳優としてもブレイクを果たし、昨年は朝ドラと大河ドラマに立て続けに出演するなど、活躍の幅を見せる。2000年には『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』に海馬瀬人役で出演