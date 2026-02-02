東京地検特捜部は2日までに、モーター大手「ニデック」が工作機械大手「牧野フライス製作所」に対し、株式公開買い付け（TOB）を実施するとした内部情報を基にインサイダー取引をしたなどとして、金融商品取引法違反容疑で、三田証券（東京）の元取締役仲本司容疑者（52）ら5人を逮捕した。認否を明らかにしていない。ほかに逮捕されたのは、いずれも会社役員の松木悠宣（44）、小林真之（39）、田中伸矢（45）、阿部祐一（48