テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第3話（通算31話）が放送されたことを受け、公式Xでは名場面シーンが公開された。【動画】顔が激変！話題の＜癇癪のフリーレン＞大泣きシーン第31話「好きな場所」は、温泉地のエトヴァスでフリーレンたちは温泉に思いを馳せるが、山村はすでに廃れていた。山奥に「エトヴァス山の秘湯」があるという話を聞いた3人はそこに向かうことに。険しく、魔物も棲む山道を進んでいった先に待つ