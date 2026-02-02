S組で独自調整を行っているソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が2日、福岡県筑後市のファーム施設で打撃練習などで汗を流した。柵越えこそなかったが、鋭い打球が多かった。打撃の調子について「全然悪くない」と話した。王貞治球団会長（85）と打撃について会話をする場面もあった。