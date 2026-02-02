プロ野球・楽天は2日、姜永植(カン・ヨンシク)氏を研修コーチとすることを発表しました。韓国出身の姜氏は現役時代は左腕投手。サムスン・ライオンズなどでプレー。通算750試合に出場し、32勝32敗、11セーブ、116ホールド、投球回679回、651奪三振、防御率4.31を記録しました。現役引退後は韓国のプロ野球チームでコーチ経験を積み、現在44歳。2月5日から6月30日までを予定しており、1軍メンバーの春季キャンプ地である金武町ベー