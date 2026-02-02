過去最高9,342人が集結！「TEAM KENTO」がストレート勝ち 1日、GLION ARENA KOBEにて「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAME 2025-26 KOBE MEN」が開催。 オールスター史上最多となる9,342人の観客が詰めかける中、宮浦健人率いる「TEAM KENTO」が、水町泰杜率いる「TEAM TAITO」をセットカウント3-0で下し、勝利を収めた。 MVP・西田有志「公式戦とは違う“全力”を」 MVPに輝いたのは、「TEAM TA