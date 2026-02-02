きょうから緊急避妊薬が処方箋なしで買えるようになります。きょうからドラッグストアなどで、緊急避妊薬「ノルレボ」を処方箋なしで購入できます。性行為から72時間以内に服用することで、妊娠を8割程度防ぐとされていて、1錠で税込み7480円。購入時、薬剤師の目の前で服用する必要があります。厚生労働省は、購入できるおよそ7300の店舗をホームページで公表しています。