アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（30日公開）の興収情報が発表された。公開3日間で興収8.4億円、観客動員数51万人を突破した。前作、第1章『閃光のハサウェイ』対比で162%の大ヒットとなっている。【動画】わかりやすい！『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』まとめ映像1月30日よりIMAX含めて合計431スクリーンにて公開され、配給のバンダイナム