愛知県豊田市で交際相手の女性を殺害したとして男が逮捕された事件で、新たな証言です。男と以前交際していた女性が取材に応じ、「殺されかけた」と過去に受けた暴行被害について語りました。【写真を見る】「私は殺されかけた」逮捕された45歳男の元交際相手が“暴行被害”証言「全身ボコボコにされて監禁」 愛知・豊田市の殺人放火事件逮捕された北島卓容疑者（45）は、先月17日、豊田市内のアパートでここに住む交際相手の