秋田県が、これらの旬の旅情報や観光キャンペーンを紹介している。○秋田県冬の観光キャンペーン「誰と行く?冬の秋田」秋田県では、2月28日まで「誰と行く?冬の秋田」を実施している。県内の冬のアクティビティやスキーパックを割引価格で体験できる。平日なら最大50%OFF(上限6,000円/人)のクーポンが利用可能。これにより、スノーレジャーや冬の観光体験にかかる費用を大幅に節約し、お得で充実した冬の秋田旅行を実現できる。○