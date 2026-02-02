インスタグラムで報告バレーボール女子日本代表の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が、1日までにインスタグラムを更新。衣料ブランド「moz FOREST LABEL」とのコラボ商品を着用したモデル顔負けの姿が、ファンの間で大きな注目を集めている。野中は「コラボ商品が本日より受注予約開始しました！」と綴り、自身でデザインを手掛けたグッズの受注開始を報告。ファンの視線を釘付けにしたのは、投稿に添えられたモデル姿だった。