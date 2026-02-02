◆ 昨季キャリアハイの元主砲を呼び戻し現地時間1日、シンシナティ・レッズがFAのエウヘニオ・スアレス内野手（34）を獲得したと米複数メディアが報じた。契約は1年1500万ドルとされ、来季の相互オプションも含まれている。ベネズエラ出身のスアレスは2014年にタイガースでMLBデビューを飾り、翌2015年からレッズに加入。2018年にキャリア初のオールスターゲーム選出を果たすと、2019年には自己最多の49本塁打・OPS.930を記録