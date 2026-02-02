2026年2月1日のトークバラエティー番組「サンデージャポン」（TBS系）はトランプ米大統領のメラニア夫人を追ったドキュメンタリー映画「メラニア」をとりあげた。制作費約115億円、監督は「ラッシュアワーシリーズ」などで知られるブレット・ラトナー監督だが、番組が公開初日の金曜日夜、東京・品川区の映画館を取材してみると、観客数は5人だった。アメリカ映画評論家や関係者の間でも不評テレビプロデューサーのデーブ・スペク