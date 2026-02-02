朝食メニューに悩んだら、近くの【ローソン】に足を運んでみて。スイーツだけでなく、パンも充実のラインナップ。総菜パンから菓子パンまで揃っています。今回はその中から「菓子パン」をチェックしていきます。 冷凍コーナーで発見！ いつでも焼き立ての味 冷凍コーナーに置いてある「シナモンロール」は、電子レンジで温めるだけでいつでも簡単に焼き立て風パンを食べ