本来は富裕層向け…日本だけの「異様な実態」日本で、飛行機やホテルなどの「修行」ブームが定着して久しい。この修行とは、飛行機だと搭乗回数など、ホテルだと宿泊数などの実績を重ね、年間で利用が多い人らに付与されるステイタスを得る、いわゆる「上級会員」を目指す行動を指す。本来、ビジネスクラスやスイートルームなど、飛行機やホテルで上級クラスの座席や客室を利用する富裕層、また出張などで利用が多いヘビーユーザー