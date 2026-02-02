任期満了に伴う岐阜市長選挙が2月1日に行われ、8万1423票を獲得した現職の柴橋正直さん(46)が新人候補を大差で破り3回目の当選を果たしました。一夜明けた2日、職員に拍手で迎えられて市役所に登庁し、引き締まった表情で当選証書を受け取りました。投票率は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で過去最低となった前回から6.63ポイント上回り、31.45％でした。