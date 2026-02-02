今年も花粉シーズンが近づいています。今日2日、東日本から西日本では、少ないながらもスギ花粉が飛ぶ予想で、東海や九州などの早い所では、2月上旬のうちに「飛散開始」となる見込みです。敏感な方は、症状が出始める前に対策をスタートさせておくと安心です。東〜西日本では少ない量のスギ花粉が飛散の予想花粉症の方にはつらいシーズンが近づいています。東京都では、今日2日朝の時点では、まだ「花粉飛散開始」の発表はありま