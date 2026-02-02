アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、上武大の最速１５１キロ右腕・木口永翔（えいと）投手（３年＝筑陽学園）を取り上げる。回転数が豊かな直球の威力は、大学生投手で指折りの存在。昨年は故障もあり満足な成績を残せなかっただけに、大学ラストイヤーにかける思いは強い。空振りを奪うことができるストレートが、木口の最大の武器だ。「バットに当てさせたくない。打者が嫌がるボールを投げたい」。強気な言葉