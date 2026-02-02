◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）登録馬１０頭と少頭数のメンバーとなったが、重賞勝ち馬のショウナンガルフを筆頭に素質馬がそろって興味深い一戦となりそうだ。関東馬からピックアップするゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は、デビューから手綱を執る荻野極騎手の感触の良さから注目したい。前走の京都２歳Ｓは、スタートで挟まれて位置取りは後ろ