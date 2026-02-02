馬トク報知で今年から始まった過去の名勝負を当時の記事中心に振り返る【競走伝】。今回はキングヘイローが勝った１９９９年の東京新聞杯を取り上げる。前年はクラシック戦線で人気を集めながらも勝利ならず。マイル路線に切り替えて、実に１年３か月ぶり、８連敗の末につかんだ復活勝利だった。これがＧ１ロードでもまれた底力だ。キングヘイローが４４９日ぶりに復活した。最後の直線。好位から逃げるケイワンバイキングを追