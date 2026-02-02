巨人の春季キャンプは２日目。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏が、初日の新人チェックに続き、ブルペンでドラフト３位・山城京平投手に注目した。＊＊＊＊＊＊初日のドラフト２位・田和に続き、ドラフト３位・山城も素晴らしい球を投げていた。テイクバックはやや小さめで、腕が体の後ろに隠れ、打者はタイミングが取りづらいと思う。ゆったりしたフォームから左腕を少しだけ下げ、ムチのようにしなり、角度の付いた