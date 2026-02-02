Ｊリーグは２日、ＭＵＦＧ国立で「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ開幕イベント」を実施した。Ｊリーグは２６年８月から秋春制に移行するため、今回の特別大会は同年の４か月間を使って東西１０チームずつで行われる。会の冒頭で野々村チェアマンが壇上に立ち、「２０２６年、Ｊリーグにとっては本当に特別な１年になります。開幕が２回あります。今週末からまず始まる百年構想リーグ、Ｊリーグのオールスターだったり、それ