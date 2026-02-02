浜松市選管は、衆院選の期日前投票所となっている浜松市の浜名区役所で投票用紙を誤って交付したため二重投票があったと発表しました。浜松市浜名区選挙管理委員会によりますと１日、浜名区役所の期日前投票所で1月28日に衆院選の投票を終えた有権者が1日から始まった最高裁裁判官国民審査の投票に訪れた際、投票済みだった投票用紙を誤って交付し投票を行わせてしまったということです。投票者数と投票用紙の交付枚数に不一致があ