歌手・ＧＡＣＫＴが、亡き仲間の誕生日に思いをつづった。２月１日は、ＧＡＣＫＴが所属していたバンド「ＭＡＬＩＣＥＭＩＺＥＲ」（マリスミゼル）のバンドメンバーで、２７歳の若さで死去したＫａｍｉさんの誕生日だった。ＧＡＣＫＴは１日付のインスタグラムで「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙｍｙｂｒｏｔｈｅｒ！」（誕生日おめでとう、兄弟！）とつづり、２ショットの写真をアップした。「ＭＡＬＩＣＥＭＩＺ