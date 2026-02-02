俳優の北村匠海が、2月9日発売のファッション雑誌『MEN’S NON-NO』2025年3月号通常版（集英社）表紙に登場する。【写真】見事に“伏線回収”、北村匠海の報告「ディオール ジャパン アンバサダー」である北村が、2026 サマーコレクションよりクリエイティブ ディレクターとして新生ディオールをけん引する、ジョナサン・アンダーソンによる最新ルックの着こなしを披露する。さらに特集では、ジョナサン・アンダーソンが手掛