Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2が、13日より毎週火曜日、4週にわたり世界独占配信中。第10話では、参加者のウィリアムとイザヤが晴れてカップルとなり、共同生活を送るGreen Roomを卒業。MEGUMI、ホラン千秋、青山テルマ、ドリアン・ロロブリジーダ、徳井義実のMC陣が一足先に鑑賞した最終話の感想を語り合うインタビュー動画が公開された。【動画】『ボーイフレンド』MC陣、シーズン2最終話は「大大作」