国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）」（池袋：3月13日から16日）のメイン部門のひとつ、TAAF2026アニメ オブ ザ イヤー部門の各賞が発表された。【作品賞】の劇場映画部門は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』、TVシリーズ部門は『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』、【個人賞】の音響・パフォーマンス部門は映画『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』の主題歌「Plazma