RIP SLYMEの活動休止前のラストステージとなるアリーナ公演『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の追加チケット販売が発表された。機材席の開放にともなうもので、きょう2日正午より抽選受付が開始されている。【動画】泣ける…！『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』予告映像昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制での活動