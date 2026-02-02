Jリーグは2日、シーズン秋春制移行に伴い、今月6日の開幕から約4カ月間で実施する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを東京・MUFG国立で行った。野々村芳和チェアマン（53）が登壇し、冒頭で「今年は特別な1年になります。百年構想リーグ、オールスターなどいろんな取り組みがあり、W杯後の8月にはJリーグ第2章が（秋春制の）新たなカレンダーで開幕します」とあいさつした。百年構想リーグは6日に開幕する。