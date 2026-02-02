日本ハムの伊藤大海投手(28)が2日、沖縄・名護で行われている春季キャンプで初めてブルペン入りし、直球と変化球を交えながら23球投げた。3月開幕のWBC代表に内定している右腕は、「できれば先発でとは思います」と意気込んだ。 ビジターユニを来て登場。投球前には、ゴムを使いフォームの確認を行った。ブルペンキャッチャーを立たせて11球、座らせて12球の計23球。「いい感じにバランスよく投げられた」と、予定していた10、15