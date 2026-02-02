ジュニアの5人組「ACEes」が2日、都内で行われた不二家「SmileSwitch」ブランドキャラクター発表会に登場した。同社のブランドキャラクターに就任し、浮所飛貴（23）は「本当にうれしかったんですけど、同時にめちゃくちゃ驚きました。100年以上愛されている不二家さんのブランドキャラクターに就任できてとても光栄」と笑顔。「不二家さんに負けないくらい甘いフェイスを皆さんに見ていただいて、たくさんの甘さを味わって