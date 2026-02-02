日本時間2日に開催された『第68回グラミー賞』で、イギリスのシンガー・ソングライターのオリヴィア・ディーンが『最優秀新人賞』を受賞した。【動画】NINの注目サウンドトラックから「As Alive As You Need Me To Be」ミュージックビデオオリヴィアは、「このステージの上に立つことができるなんて想像していませんでした。チームのみんな、ありがとう。私は移民の孫としてこの場に立っています。当時の移民のみなさんがいた