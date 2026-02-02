ダイハツ工業は２日、商用の軽電気自動車（ＥＶ）「ｅ―ハイゼットカーゴ」と、上級モデルの「ｅ―アトレー」を発売した。ダイハツとして初の量産商用ＥＶで、トヨタ自動車、スズキにもＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）で供給する。ダイハツの軽商用車「ハイゼットカーゴ」をベースに、３社で共同開発したバッテリーや電力供給ユニットなどのシステムを搭載した。１回の充電で走れる走行距離は２５７キロ・メートルで、軽商