石川県珠洲市に残された、能登半島地震で倒壊した建物やがれき＝2025年12月2024年元日の能登半島地震で大きな被害が出た石川県輪島市、珠洲市、能登町、穴水町の奥能登4市町の人口が2年で7777人減少したことが2日、県が公表した推計で分かった。24年元日時点の推計は4市町合計で5万5213人、今年元日は4万7436人で、減少率は14.1％。人口流出に歯止めがかかっていない。25年元日時点の推計は5万535人で、地震発生から1年で4678