予期せぬ妊娠を防ぐ緊急避妊薬が、薬局などで2日から販売されます。緊急避妊薬「ノルレボ」は、性行為から72時間以内にのむと、およそ8割の確率で妊娠を防げるとされていて、1箱7480円で、購入に年齢制限はありません。購入を希望する女性は、チェックシートで持病などについて答えて、薬剤師の目の前で服用します。品川区薬剤師会・大関成美副会長「基本的に奥に部屋が広くありますので、プライバシーを守れる空間で緊急避妊薬を