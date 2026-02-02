きのう富山市の牛岳温泉スキー場でリフトが故障して緊急停止し、およそ200人が一時、リフトに取り残されました。きょうは午後から点検が行われる予定です。富山市によりますときのう、牛岳温泉スキー場の4人乗りリフト山頂側の降り場で、ワイヤを導く滑車の部品が壊れ、リフトが緊急停止しました。この事故で利用者およそ200人がスキー場スタッフにおよそ2時間かけて救助されました。当時リフトに乗っていた人は