トルコ南西部のアンタルヤで1日、2件の交通事故が相次いで発生し、合わせて16人が死亡しました。AP通信などによりますと、トルコ南西部のアンタルヤで1日、乗客34人を乗せたバスが高速道路のインターチェンジのカーブを曲がりきれずに、道路ののり面に転落しました。地元当局は、運転手を含む9人が死亡、重傷者7人を含む26人が負傷したと明らかにしました。乗客の1人は、「霧が出ている中、運転手がかなりのスピードを出していた」