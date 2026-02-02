ニュース番組『ABEMA Morning』では、衆議院選挙までの期間、投票前に役立つ情報をお届け。今回は投票所へ足を運ぶ前にサクッと確認しておきたい「衆議院の基本」を復習する。【映像】衆議院が優先される6つのこと（詳細）まず、衆議院は 465議席、参議院は 248議席。 任期は、衆議院が4年で、解散がある。 参議院は6年で解散はない。今回話題になっている、 通常国会の冒頭で、総理が衆議院を解散した 「冒頭解散」は 1966年