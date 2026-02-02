きょうの県内は雪や雨の降っているところがあります。このあと昼過ぎからあす明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。日本付近は冬型の気圧配置が続いて強い寒気が流れ込む見込みで、県内はこのあとも雪が降りやすく雨の混じるところがありそうです。局地的に降り方が強まる恐れがあるため車を運転する際は路面状況の悪化に注意してください。また大気の状態が非常に不安定となる見込みで、このあと昼過ぎか