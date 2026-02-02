南鳥島沖の水深およそ6000メートルの海底からレアアースを含む泥の採掘試験を行っている探査船「ちきゅう」が、泥の回収に成功したことがわかりました。関係者によりますと、探査船「ちきゅう」は深海底の複数箇所からレアアースを含む泥の採取に成功したということです。泥は日本の本土で処理されます。さまざまな分野で活用されているレアアースについては、日本の輸入量のおよそ6割を中国が占めていて、経済安全保障の観点から