ハイテク化著しい戦場でも未だ有効ウクライナの公式サイトである「ユナイテッド24」は2026年1月29日、F-16のデコイ（偽物）をロシアの自爆ドローンが破壊した映像を紹介しました。【動画】こりゃ一瞬じゃわからんわ…騙すために作られたデコイFｰ16が攻撃される瞬間当初ロシア側は、1月26日にキロヴォフラード州クロピウニツィキー市近郊のカナトヴェ飛行場に対して実施した攻撃で、F-16をBM35という自爆ドローンで撃破したと主