西純矢は野手転向となり初めての春季キャンプを迎えている（C）産経新聞社リーグ連覇、再びの日本一を目指す藤川球児監督率いる阪神の春季キャンプの内容が注目されている。新戦力の遊撃候補、キャム・ディベイニー、右脚肉離れのため具志川キャンプスタートとなったドラ1ルーキーの立石正広など楽しみな新戦力も多いとあって、ファンの期待も高まっている。【阪神キャンプ】立石が2軍スタート！投打で注目したい選手は〇〇！