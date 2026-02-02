第６６回きさらぎ賞・Ｇ３は２月８日、京都競馬場の芝１８００メートルで行われる。ゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は、前走の京都２歳ステークスで３着に好走した。好位から差した初戦とは違い、出遅れて外を回る形となったが、０秒２差の３着と負けて強しの競馬。一度は押し切りそうな場面もあっただけに、能力は高い。栗東に滞在して、気配や動きも前走より格段にアップしている。ここで