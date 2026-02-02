ヤクルト・池山隆寛監督が、就任初年度の沖縄・浦添キャンプに臨んでいる。個別練習時の登板に備えて新調したグラブが赤なら、手帳カバーも赤。「今年は全部、赤を意識している。中まで。スパッツやアンダーシャツも赤がらみ」とこだわりを披露した。“赤備え”は戦国時代には武田信玄配下の軍や、真田幸村が採用し、勇猛かつ精鋭部隊の象徴でもあった。闘志をかき立てる“赤備え”の指揮官に率いられ、ヤクルトが捲土重来を期