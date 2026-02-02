阪神・藤川球児監督が沖縄・具志川キャンプを電撃訪問した。１軍の宜野座で佐藤輝明内野手らの早出特守などをチェック。移動用の車に乗り込むと、具志川へ向かった。平田２軍監督と意見交換しながら、選手の動きをチェック。新外国人のダウリ・モレッタ投手らのブルペン投球も見守った。