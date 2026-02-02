俳優の山田孝之が２日、都内で「ＴＨＥＯＰＥＮＣＡＬＬ」プロジェクト発表イベントに映画プロデューサーの伊藤主税氏とともに登壇した。２０２７年公開を目指す長編オリジナル映画の主要キャストを選考する俳優オーディションイベントで、選考の経過は映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で独占配信される。メインパートナーの山田は「俳優がオファーを待つ事の喜びや美しさもあるんですけど、自分から動く、始めてみること